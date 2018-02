Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erneut von der robusten Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone profitiert. Vor allem die Daten aus Italien haben am Markt überrascht.

Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag auf 1,2470 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig unter die Marke von 1,24 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2459 (Mittwoch: 1,2457) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8026 (0,8028) Euro.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten erneut den Euro. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ...

