HERNDON (dpa-AFX) - Die VW -Tochter Audi hat im ersten Monat des neuen Jahres in den USA deutlich mehr verkaufen können. Im Januar stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 10 Prozent auf 14 511 Autos, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte.

Gut läuft es weiter mit den bei US-Autokäufern besonders beliebten Stadtgeländewagen (SUVs), die im Januar mit 57 Prozent mehr als die Hälfte der verkauften Wagen ausmachten./nas/tos

