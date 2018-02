In München ist es am teuersten, in Frankfurt am preiswertesten: Cannabis. Die Studie eines Gewächshausproduzenten errechnet, wie viel Steuern der Staat einnehmen könnte, wenn er Marihuana legalisieren würde.

Die Mieten der bayerischen Landeshauptstadt gehören traditionell zu den teuersten Deutschlands. Wer dann noch den Konsum von Marihuana zu seinem Lebensstil zählt, muss in München ebenfalls tief in die Tasche greifen. Mit 11,65 Euro pro Gramm müssen die Münchner am meisten berappen. In Frankfurt sind die Mieten zwar auch hoch - aber das Kiffen günstiger. Das ist das Ergebnis der Studie des Herstellers für Mini-Gewächshäuser Seedo.

Entscheidender als die Berechnung für die monatlichen Kosten in Privathaushalten sind jedoch die Prognosen, was ein legalisierter Verkauf dem Staat an Steuereinnahmen bescheren könnte. Wenn der Verkauf von Marihuana der gleichen Methodik wie die Tabaksteuer folgen würde, könnte sich der klamme Berliner Haushalt zum Beispiel über satte 91 Millionen Euro im Jahr freuen - bei gleichzeitiger Einsparung der Kosten für die Verfolgung krimineller Dealer.

Die USA, die in einigen Bundesstaaten wie Colorado den Konsum inzwischen legalisiert hat, berechnen deutlich weniger Steuern. Nach diesem Modell könnte, so die Studie, Berlin lediglich 23 Millionen Euro Marihuana-Steuern einnehmen, Stuttgart mit den dritthöchsten Preisen in Deutschland sogar nur vier Millionen - der Konsum in der Landeshauptstadt ist gering.

Im Internationalen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld. In Tokio - mit noch höheren Mieten als München gestraft - kostet ...

