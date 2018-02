Das Internetauktionshaus Ebay wagt das Undenkbare und ersetzt den Onlinezahldienst PayPal durch den kleineren Konkurrenten Adyen. Das zeigt: PayPal ist angreifbar geworden.

An der Börse schlug die Nachricht ein wie ein Hammer. Paypal wird als bevorzugter Bezahldienst des Onlineauktionshauses Ebay durch den niederländischen Anbieter Adyen ersetzt. Das teilte Ebay am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Demnach bleibe Paypal zwar mindestens weitere fünf Jahre eine Bezahloption für Ebay-Kunden. Von 2021 an erwarte das Unternehmen aber, dass die Mehrzahl der Kunden auf die eigene Bezahllösung mit Adyen umgestiegen sein wird.

Anleger bescherten der Ebay-Aktie auf der deutschen Handelsplattform Xetra heute einen Kursgewinn von bis zu 12,4 Prozent. Offenbar glauben sie dem Versprechen des Unternehmens, dass durch die Trennung von Paypal die Gebühren für Händler auf Ebay fallen und die Plattform entsprechend mehr Kunden anziehen kann. Private Ebay-Verkäufer, die Paypal nutzen, zahlen im Moment pro Transaktion eine fixe Gebühr von 35 Cent plus 1,9 Prozent des Verkaufspreises. Für gewerbliche Verkäufer gibt es vergünstigte Tarife zwischen 1,5 und 1,7 Prozent, jeweils plus 35 Cent Grundgebühr.

Konkurrent Adyen hingegen bietet ein Fixum für Verkäufer von derzeit nur 10 Cent. Die variablen Kosten hängen dort von der dahinter liegenden Bezahlmethode wie Kreditkarte, Überweisung oder Lastschrift ab. Das Ebay-Versprechen, dass es für Verkäufer nun günstiger wird, scheint vor diesem Hintergrund plausibel. Profitieren ...

