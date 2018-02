Lieber Leser,

der Kupferpreis sank am Mittwoch den fünften Tag in Folge. Man vermutete, dass der Kurs wieder einen Anstieg erlebt. Das bleibt vorerst aus. Wie geht es jetzt für das Halbedelmetall weiter? Sinkt der Preis weiter oder geht es doch wieder in höhere Regionen?

Am Mittwoch lag der Preis für eine Tonne Kupfer bei etwa 7048 $. Der Kurs bewegte sich weiter nach unten und schwebte in Gefahr, die Grenze von 7000 $ zu unterschreiten. Er entfernte sich also immer weiter von seinem ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...