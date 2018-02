Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel mit Abgaben abgeschlossen. Der SMI drehte nach einem noch klar positivem Start ab Mittag ins Minus und schloss unter der Marke von 9'300 Punkten. Insbesondere schwächer notierenden Pharma-Schwergewichte zogen den Leitindex nach unten. Der Auftrieb, den die unveränderte US-Zinspolitik gebracht hatte, habe nicht lange gehalten, kommentierten Marktteilnehmer. Gemischt ausgefallene US-Unternehmens-News und Konjunkturdaten belasteten.

Die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, die letztmals Janet Yellen geleitet wurde, war weiter Thema. Dabei seien Anzeichen für eine Zinsanhebung im März herauszulesen, hiess es in Kommentaren. Vom neuen Fed-Chef Jerome Powell seien nun keine substantiellen Änderungen zu erwarten, da er in Vergangenheit die Entscheide Yellens mitgetragen habe. US-Daten wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die stark gestiegenen Lohnstückkosten und der überraschende Rückgang der Produktivität (ex Agrar) belasteten die Märkte. Die Daten hätten einen wunden Punkt getroffen und würden zeigen, dass eine schneller ansteigende Inflation durchaus im Bereich des Möglichen liege, kommentierte ein Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,48% tiefer bei 9'290,92 Punkten (Tageshoch 9'425). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,23% auf 1'528,33 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,36% auf 10'698,54 ...

