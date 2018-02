IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet Vereinbarung mit Tencent Payment Company

TSX Venture Exchange: FGD --- Frankfurter Wertpapierbörse: 1G5

Toronto, ON, 1. Februar 2018 - First Global Data Limited freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige US-Tochter First Global Money Inc. (zusammen First Global oder das Unternehmen) eine Vereinbarung mit Tenpay Payment Technology Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von Tencent Holdings (zusammen Tencent) unterzeichnet hat.

Tenpay ist eine führende Zahlungsplattform im Besitz von Tencent. Die Plattform ist für die Bereitstellung effizienter und professioneller grenzüberschreitender Online- und Offline-Zahlungsleistungen für Nutzer rund um den Globus ausgelegt. Tencent ist außerdem Eigentümer von WeChat, einer Social Messaging-Plattform mit nahezu 1 Milliarde registrierten Nutzern weltweit, und von WeChat Pay, dem mobilen Zahlungsservice, der in die Social-Messaging-Plattform WeChat integriert ist und von Tenpay betrieben wird.

Fortune berichtete am 21. November 2017, dass Tencent (TCTZF, +1,2 %) das erste chinesische Technologieunternehmen mit einer Bewertung von 500 Milliarden $ ist. Die Aktie des 19 Jahre alten Unternehmens, das an der Hong Kong Stock Exchange notiert, erreichte am Dienstag mit einem Schlusskurs von 430 Hongkong-Dollar ein Rekordniveau und damit eine Marktkapitalisierung von etwa 522 Milliarden $, etwa 3 Milliarden über Facebooks Bewertung von 519 Milliarden $ zu Börsenschluss am Montag. Den vollständigen Artikel finden Sie hier: http://fortune.com/2017/11/21/tencent-market-capitalization-500-bill ion-facebook/.

Im Rahmen des sog. Cross Border Payment Acquiring Service Agreement wird First Global eng mit Tencent zusammenarbeiten, um die Zahlungs- und Abwicklungsdienste für Händler in den USA auszubauen. Über diesen Service können bestehende WeChat-Nutzer ihre mobile WeChat-Geldbörse bei Einzelhändlern und Händlern in den USA zur Bezahlung verwenden.

Mobile Geldbörsen sind das vorherrschende Zahlungsmittel in China. WeChat-Nutzer laden Geld in örtlicher Währung (RMB) auf ihre mobilen WeChat-Geldbörsen und können mit WeChat Pay in ganz China bezahlen. WeChat Pay ist einer der führenden weithin anerkannten Zahlungsdienste. Über den Service, der gemäß dieser Vereinbarung bereitgestellt werden soll, werden WeChat-Nutzer in die USA reisen und dort ohne Probleme bei Einzelhändlern mit WeChat Pay bezahlen können. First Global wird die Währungsumrechnung von RMB in US-Dollar und die Zahlungsabwicklung mit den Händlern in den USA in Zusammenarbeit mit Tencent handhaben. Am 16. Januar 2018 gab First Global bekannt, dass das Unternehmen mit China Smartpay eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet hatte. China Smartpay arbeitet eng mit Tencent bei der Abwicklung der Transaktionen über WeChat Pay in China zusammen. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Compliance-Kontrollen im Einsatz sind und dass die regulatorischen Richtlinien in beiden Ländern befolgt werden. Die Unternehmen werden sich die Umsätze auf Transaktionsbasis teilen.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für First Global. Wir freuen uns sehr, von Tencent als Partner ausgewählt worden zu sein. Bei den Verhandlungen, die zum Abschluss dieser Vereinbarung führten, spielten unter anderem First Globals Stärke und Ausrichtung auf Technologie und Compliance eine entscheidende Rolle. Wir sind der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit eine unglaubliche Gelegenheit für den US-Einzelhandel bietet, der neuen Technologien, die das Geschäft schrittweise voranbringen, aufgeschlossen gegenübersteht. Wir arbeiten bereits eng mit unseren Partnern zusammen, um diese Dienstleistungen einzuführen. Es ist erfreulich zu sehen, dass das Vermögen und der Wert, den wir in den vergangenen Jahren mit First Global aufgebaut haben, nun bei großen und erfolgreichen Unternehmen wie Tencent Anerkennung findet, sagte Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global Data Limited.

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Zahlungen in den P2P-, B2C- und B2B-Bereichen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl First Global der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da First Global nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. First Global ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf First Global, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt First Global jede Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. anderer Faktoren - ab.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42297 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42297&tr=1

