Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review sucht zum fünften Mal innovative Konzepte von jungen Wissenschaftlern und Firmengründern, die die Zukunft prägen. Mit seinem Nachwuchspreis ehrt das Magazin wieder zehn Vordenker unter 35 Jahren, die Ungewöhnliches auf ihrem Gebiet geleistet haben. Die Projekte können aus sämtlichen Gebieten der Natur-, Ingenieur- und Computerwissenschaften stammen. Bewerbungsschluss ist der 2. April 2018.



"Wir zeichnen konkrete Projekte aus und würdigen innovative Ideen aus allen Technologiebereichen: von IT-Anwendungen über Materialforschung, Robotik, Medizin und Biotechnologie bis hin zu Chemie, Energie und Verkehr", sagt Robert Thielicke, Chefredakteur von Technology Review. Im vergangenen Jahr begeisterten ein elektrisches Lufttaxi, mitwachsende Herzklappen und revolutionär günstige Solarzellen die hochkarätig besetzte Jury. "Gespannt warten wir auf die diesjährigen Einreichungen. Dabei ermuntern wir ausdrücklich auch junge Wissenschaftlerinnen, sich zu beteiligen", so Thielicke.



Den Nachwuchspreis rief 1999 die US-amerikanische MIT Technology Review ins Leben, das Innovationsmagazin des Massachusetts Institute of Technology. Der TR35-Preis gilt in den USA als eine der renommiertesten Auszeichnungen für junge, begabte Wissenschaftler und Entwickler. Zu den Preisträgern gehören Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify. Über die deutschen Preisträger berichteten unter anderem bild.de, Wired und heise online.



Technology Review kürt zehn Vordenkerinnen und Vordenker, unter ihnen den "Social Innovator of the Year" und den "Innovator of the Year". Die Gewinner werden in der Print- und Online-Ausgabe von Technology Review porträtiert.



Alle Gewinner sind zudem automatisch für den europaweiten Wettbewerb "Innovators under 35 Europe" nominiert. Die Teilnahme am europäischen Wettbewerb kann nur über diesen Weg erfolgen. Die Auszeichnung ist nicht mit einem Geldpreis verbunden.



Teilnahmebedingungen:



Ausgezeichnet werden konkrete Projekte und einzelne Personen. Sie können sich selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Sie dürfen am 31. Dezember 2018 nicht älter sein als 34 Jahre. Sie müssen entweder die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder in Deutschland an dem eingereichten Projekt forschen. Bewerber schicken bitte eine kurze, aber aussagefähige Projektbeschreibung von maximal 2000 Zeichen, Lebenslauf, Altersnachweis (Kopie von Personalausweis oder Reisepass) und möglichst auch ein Empfehlungsschreiben einer fachkundigen Person per Email an tr35@technology-review.de



Teilnahmebedingungen und nähere Informationen unter www.technologyreview.de/TR35. Für Rückfragen steht zudem Stephan Brünig unter office@tr.heise.de zur Verfügung.



Technology Review, das Innovationsmagazin von Heise Medien, berichtet seit mehr als zehn Jahren über neueste technologische Trends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Leben zu verändern. Das Magazin identifiziert Marktchancen und den Nutzen von Innovationen vor allem aus Informations-, Bio- und Nanotechnologie, Energie, Verkehr, Raumfahrt, Medizintechnik und Materialforschung.



Innovators under 35 - in den USA gilt der Preis als eine der renommiertesten Auszeichnungen für junge, begabte Wissenschaftler und Entwickler. Der Preis wird bereits seit 18 Jahren von der amerikanischen Ausgabe der Technology Review, dem Innovationsmagazin des Massachusetts Institute of Technology, vergeben.



OTS: Technology Review newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51879 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51879.rss2



Pressekontakt: Sylke Wilde Heise Medien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 511 5352-290 sylke.wilde@heise.de