FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag einen kräftigen Kursrutsch verschmerzen müssen. Fundamentale Gründe für den Abgabedruck wurden im Handel nicht gefunden. Sogenannte Algos, also automatisierter Handel, könnten für den am Nachmittag aufkommenden Druck verantwortlich gewesen sein, hieß es. Zudem sei zu bedenken, dass Aktien hoch bewertet seien, die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen mithin grundsätzlich groß. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 13.004 Punkte, im Tagestief notierte er bei 12.972.

Etwas auf die Stimmung drückte ein auf 1,2475 Dollar leicht anziehender Euro. Die Deutsche Bank wertete den Ausgang der Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend als leicht falkenhaft, denn die Notenbanker hätten die Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr weiter anzuheben, noch stärker als zuvor unterstrichen. Dennoch stützte das den Dollar wie in den vergangenen Wochen nicht.

Daimler bekommt starken Euro zu spüren

Die Daimler-Aktie verlor nach der Vorlage der Geschäftszahlen 2,2 Prozent. Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Beim Ausblick für das laufende Jahr gab sich Daimler angesichts massiver Investitionen in neue Geschäftsfelder und nicht mehr ganz so hoher Absatzzuwächse im Autogeschäft zurückhaltend.

Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst verwies auf die zunehmenden Probleme für Daimler durch den starken Euro und glaubt nicht, dass dies nur ein Daimler-Problem bleiben wird. BMW verloren 0,5 Prozent, während VW mit 0,3 Prozent sogar leicht fester schlossen.

Siemens verloren 4,5 Prozent bzw 5,46 Euro. Hierin war allerdings ein Dividendenabschlag von 3,70 Euro enthalten. Fresenius waren mit minus 4,8 Prozent Tagesverlierer im DAX. Ein Händler verwies auf eine aktuelle Studie von Goldman Sachs. Darin soll das Haus vor einem sich abschwächenden Wachstum bei Fresenius gewarnt haben. Für den Kurs der Tochter FMC ging es um 3,0 Prozent ebenfalls steil bergab.

Der Kurs des Autozulieferers Schaeffler brach um 11,8 Prozent ein. Hier blieb das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen. Als negativ bewertet wurde der Ausblick auf die Gewinnmarge und den freien Cashflow. "Das kommt einem Profit-Warning gleich", sagte ein Händler.

Siltronic leiden unter mauem Ausblick

Zu weiteren Gewinnmitnahmen kam es bei Siltronic, die Aktie verlor 7,4 Prozent. "Die Zahlen liegen zwar überwiegend im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler. Der Ausblick sei aber eher mau. "Siltronic ist sehr stark abhängig vom US-Geschäft, von daher ist eine gewisse Vorsicht angebracht".

Die Aktie von SLM Solution brach um 11,2 Prozent ein. Im Handel wurde auf den Ausblick des 3D-Druckerherstellers verwiesen. Für 2018 rechnet SLM Solution mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Millionen Euro, dies liegt rund 15 Prozent unterhalb der Markterwartung.

Positiv beurteilt wurde eine Personalie bei Software AG. Wie das Unternehmen mitteilte wird Sanjay Brahmawar zum 1. August für fünf Jahre neuer Vorstandsvorsitzender. "Brahmawar ist ausgewiesener Experte für das Internet der Dinge", sagte ein Händler. Die Aktie legte um 2,9 Prozent zu.

Freenet fielen dagegen um 2,3 Prozent. Sie litten darunter, dass die Analysten der UBS die Aktie zum Verkauf empfohlen haben. Medigene legten weiter zu und gewannen 2,5 Prozent. Das Unternehmen hat in den USA ein Patent erhalten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 126,1 (Vortag: 115,0 ) Millionen Aktien im Wert von rund 5,35 (Vortag: 4,81) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner, 26 -verlierer und mit Heidelcement eine unveränderte Aktien.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.003,90 -1,41% +0,67% DAX-Future 13.000,00 -1,38% +1,15% XDAX 13.009,04 -1,42% +1,15% MDAX 26.583,28 -0,90% +1,46% TecDAX 2.639,50 -0,36% +4,37% SDAX 12.270,74 -0,51% +3,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,45 -24

February 01, 2018 11:52 ET (16:52 GMT)

