DAX: Ist die Börsenparty nun zu Ende?

Zu Beginn des heutigen Handelstages durften DAX-Anleger (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) noch auf eine Kurserholung hoffen. In der Spitze ging es für das Barometer sogar über die Marke von 13.300 Punkten. Doch dann folgte der Absturz.

Das war heute los. Der deutsche Leitindex rutschte sogar unter die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke. In der Vorwoche konnte der DAX noch auf ein neues Allzeithoch bei 13.595 Zählern klettern. Inzwischen wirkt es so, als wäre es eine ganze Ewigkeit her, dass dieser Meilenstein erreicht wurde. Verantwortlich für die jüngste Kursschwäche ist neben dem Dauerthema starker Euro, die Befürchtung, dass steigende Zinsen die seit Jahren anhaltende Börsenparty beenden könnte. Zumal die Stimmung selbst an der Wall Street nicht mehr ganz so ausgelassen wie noch vor wenigen Tagen zu sein scheint.

Das waren die Tops & Flops. An einem Tag wie heute, kann man nicht wirklich von großen Gewinnern im DAX sprechen. Trotz des negativen Gesamtmarktumfelds konnten sich die Bankenwerte noch relativ gut aus der Affäre ziehen. Beispielsweise legte die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) zeitweise einen Kurssprung von 2,5 Prozent hin, büßte diese Gewinne im weiteren Tagesverlauf jedoch ein. Das Papier profitierte zwischendurch von der Aussicht auf steigende Zinsen. Am Indexende fand sich die Siemens-Aktie (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) wieder. Allerdings wurde diese nach der gestrigen Hauptversammlung, auf der den Anteilseignern eine Ausschüttung von 3,70 Euro je Aktie gegönnt wurde, ex Dividende gehandelt, so dass das Minus alles andere als bedrohlich wirkt. Die Daimler-Aktie (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) konnte trotz rekordhoher Dividendenankündigung und auch sonst starker Jahreszahlen nur im roten Bereich notierten. Zeitweise ging es um über 3 Prozent nach unten.

