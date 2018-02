Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn (Österreich) (pta038/01.02.2018/18:00) - In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG einstimmig die Weichen für die Neuausrichtung des Vorstandes gestellt. Der CEO, Ulrich Schumacher, verlässt mit heutigem Datum das Unternehmen. Bis auf weiteres übernimmt Alfred Felder die Aufgabe als Sprecher des Vorstandes zusätzlich zu seiner Funktion als Vertriebsvorstand.



Am 1. Februar hat, wie bereits bekanntgegeben, Bernard Motzko die Position des Chief Operating Officers des Lichtkonzerns übernommen.



In gegenseitigem Einvernehmen verlässt CFO Karin Sonnenmoser Ende Juni 2018 das Unternehmen.



Namens des Aufsichtsrats erklärt dessen Vorsitzender Jürg Zumtobel: "Diese Schritte schaffen im Vorstand wieder Klarheit über seine Verantwortung. Der Aufsichtsrat setzt sein ganzes Vertrauen in ihn, eine Wende zum Erfolg zu vollbringen."



Die Prioritäten des Vorstands für die kommenden Monate legt Alfred Felder dar: "Wir werden wieder alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Aktionären Stabilität zu gewähren, die Mitarbeiter zu motivieren und den Kunden auch weiterhin ein verlässlicher, innovativer Partner zu sein."



