Der Energiekonzern hat 16.000 Smart Meter Gateways beim Hersteller PPC bestellt. Noch in diesem Jahr will Eon den Rollout starten. Die Gateways von PPC sind bisher noch nicht vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert.Eon hat 16.000 Smart Meter Gateways beim Hersteller PPC bestellt. Der Energiekonzern will noch dieses Jahr mit dem gesetzlich festgelegten Einbau von intelligenten Messsystemen im eigenen Netzgebiet starten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bisher hat noch kein Hersteller die Zertifizierung für seine Smart Meter Gateways des Bundesamts für Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...