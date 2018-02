Unterföhring (ots) - - 1,18 Millionen Zuschauer verfolgten die gestrigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt, stärkster Deadline Day aller Zeiten - Durchschnittlich 843.000 Zuschauer pro Tag schalteten Sky Sport News HD im Januar ein, stärkster Jahresstart in der Sendergeschichte - Steigerung um 80 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum



Unterföhring, 1. Februar 2018 - Sky Sport News HD, Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist ein fulminanter Start ins neue Jahr gelungen: Durchschnittlich 843.000 Zuschauer (Zielgruppe 3+) verfolgten die tägliche Berichterstattung zu den Sportereignissen im Januar, davon 831.000 Zuschauer linear und 12.000 Zuschauer mobil via Sky Go. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte der Sender damit ein Wachstum von rund 80 Prozent verbuchen. Insgesamt erreichte Sky Sport News HD im Januar eine Kontaktsumme von 25,77 Millionen.



Der gestrige Deadline Day hat auf Sky Sport News HD für ein starkes Finale im Januar gesorgt. Insgesamt 1,18 Millionen Zuschauer (Z3+) verfolgten die Transfers in den internationalen Ligen rund um Aubameyang, Batshuayi und Giroud. Insgesamt 84 Prozent mehr Zuschauer schalteten am gestrigen Tag ein. Die Sehbeteiligung lag in der Spitze bei knapp 160.000 Zuschauern. Damit war es der reichweitenstärkste Deadline Day in der Geschichte von Sky.



Insbesondere die Testspielserie in der kurzen Winterpause, der frühe Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga und der Talk rund um Jörg Wontorra haben den Sender im Januar gepusht. Allein am 28. Januar schalteten 1,19 Millionen Zuschauer (Z3+) den Sender ein, es war damit der achtstärkste Tag von Sky Sport News HD in der Sendergeschichte. Darunter sahen 180.000 Zuschauer die Talkshow "Wontorra - der Kia Fußball-Talk". Ein weiteres Highlight war der H-Hotels Wintercup aus Bielefeld - insgesamt 450.000 Zuschauer sahen das Vorbereitungsturnier mit den Mannschaften Arminia Bielefeld, Hertha BSC, 1. FC Köln und Hannover 96 auf Sky Sport News HD.



Über Sky Deutschland



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland