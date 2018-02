London - Frühe Gewinne sind an den europäischen Börsen am Donnerstag noch in deutliche Verluste umgeschwenkt. Der EuroStoxx 50 rutschte nach dem Mittag immer weiter ab und büsste am Ende 0,88 Prozent auf 3577,35 Punkte ein. Er erreichte so den tiefsten Stand seit vier Wochen. Die auf Touren kommende Berichtssaison war für den Markt an diesem Tag eher ein Stolperstein. Negativ wirkten sich vor allem der anziehende Euro, ...

