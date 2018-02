Hamburg (ots) -



Am Sonntag, den 04. Februar 2018, zeigt das Metropolis Kino in Hamburg aus Anlass des Weltkrebstages die Dokumentation "Rope of Solidarity". Der Film von Gabriele Schärer zeigt den Gipfelaufstieg von hundert Frauen aus ganz Europa, die an Brustkrebs erkrankt sind. Gemeinsam haben sie das Breithorn in Zermatt erklommen, dabei ihre Ressourcen neu entdeckt und sich gegenseitig Mut gemacht. Die Hamburger Organisation "Denkträume" organisiert die Filmvorführung. Zeitgleich laufen die Vorbereitungen für eine neue Aktion unter dem Namen "Spirit of Solidarity" im September 2018 in Zermatt.



Der Aufstieg auf das 4.163 Meter hohe Breithorn bei Zermatt war ein Vorhaben, das Kraft kostete. Mit extremen Herausforderungen hatten die 15 portraitierten Frauen Erfahrung: Die Brustkrebser-krankung verändert den Körper, die Sicht auf das Leben, die Beziehungen und die Arbeit. Mit der Bergbesteigung mobilisierten sie ihre Kräfte neu und suchten die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Gleichzeitig zeigen diese Frauen einen selbstbewussten Umgang mit einer ihrer Erkrankung und ermutigen dazu, schwere Schicksalsschläge anzunehmen. Sie wurden selbst aktiv und nehmen damit eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft ein.



Im September 2018 findet eine Neuauflage der Aktion unter dem Namen "Spirit of Solidarity" statt. Es ist geplant, dass erneut hundert Frauen jeden Alters, die von Brustkrebs betroffen sind, das Breithorn bei Zermatt erklimmen. Erfahrene Bergführer begleiten den Bergaufstieg. Das Hamburger Unternehmerpaar Ute Louis und Karl-Otto Louis Peiffer hat das Projekt 2018 ins Leben gerufen und die Schirmherrschaft dafür übernommen: "Es ist uns wichtig, dieses Thema in die Mitte unserer Gesellschaft zu rücken - Brustkrebs geht uns alle an", sagt Ute Louis zur Idee von "Spirit of Solidarity". "Wir wollen den erkrankten Frauen mehr Aufmerksamkeit schenken, ihnen für den Umgang mit Brustkrebs größten Respekt zollen und die Krankheit enttabuisieren." Louis führt fort: "Die Aktion in Zermatt bietet die großartige Möglichkeit für einen Perspektivwechsel und das Erleben von gemeinsamer Kraft und Solidarität. Zusammen mit der Gründerin der Aktion "Rope of Solidarity", Frau Prof. Dr. Bettina Borisch vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Genf, werden mein Mann und ich zusammen mit den Frauen den Berg bezwingen." Weitere Einzelheiten zum Projekt werden in Kürze bekannt gegeben.



"Rope of Solidarity" ein Film von Gabriele Schärer Sonntag, 04. Februar 2018, 17:00 Uhr im Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg Tel. 040/342353



