TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/01/18 -- The common shares of SBD Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

SBD Capital Corp. acquires controlling interests in industrial companies in the manufacturing and distribution business. The initial acquisition is Secret Barrel Distillery Corporation which is a craft rum producer and distributor in Alberta, Canada. SBD Capital Corp. provides the capital to grow and expand the business, and also provides management expertise. SBD Capital Corp. continues to look for other acquisitions which may be in the similar industry as Secret Barrel Distillery Corporation or in an unrelated industry.

Les actions ordinaires de SBD Capital Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

SBD Capital Corp. acquiert des participations majoritaires dans des societes industrielles du secteur de la fabrication et de la distribution. L'acquisition initiale est Secret Barrel Distillery Corporation, qui est un producteur et distributeur de rhum artisanal en Alberta, Canada. SBD Capital Corp. fournit le capital necessaire a la croissance et a l'expansion de l'entreprise et fournit egalement une expertise en gestion. SBD Capital Corp. continue de chercher d'autres acquisitions qui pourraient appartenir a l'industrie semblable a la Secret Barrel Distillery Corporation ou a une industrie non reliee.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: SBD Capital Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): SBD ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 23 228 971 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 20 000 000 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Diversified Industries/Societes diversifiees ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 78412Y 10 3 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 78412Y 10 3 4 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/ $CA negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des Le 2 fevrier/February 2018 negociations : ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de March 31/le 31 mars l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com