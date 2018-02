Frankfurt (ots) - Da strotzt die Bundesrepublik als stärkste Volkswirtschaft Europas vor Kraft. Da fahren die Industriekonzerne Rekordgewinne ein und führen vor, wie sich kriminelle Machenschaften und Skandale bestens mit glänzenden Geschäften verbinden lassen. Doch die Kreditinstitute schauen bei diesem zweiten deutschen Wirtschaftswunder staunend zu. Kein Wunder, dass Unternehmensberater ein Bankensterben in Deutschland vorhersagen. Bisher starben die Institute einen schleichenden Tod. Doch mittlerweile droht aus der evolutionären eine revolutionäre Entwicklung zu werden, wie es in der Beratersprache heißt. In dem Fall würden Finanzfirmen rasch und massenweise vom Markt verschwinden.



