Straubing (ots) - Schon die Koalitionsbeschlüsse werden ziemlich teuer. So soll es Personaluntergrenzen geben oder eine bessere Bezahlung durch flächendeckende Tarifverträge. Die Kosten sollen, sagen Union und SPD, nicht den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden. Wer aber soll dann bezahlen? Es muss endlich eine breite Debatte darüber geführt werden, was uns eine menschenwürdige, qualitativ hochwertige Pflege wert ist. Danach ist die Finanzierung auf eine neue Basis zu stellen, wobei es eine starke steuerfinanzierte Säule geben muss. Anders wird es nicht gehen.



