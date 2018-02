London (ots/PRNewswire) -



Honor, eine führende Mobilgeräte-e-Marke, heute bekanntgegeben, dass sich sein neues Honor View10 in Europa nach der Einführung des Smartphones im Januar 2018 zum Verkaufsschlager entwickelt hat. In Russland und Frankreich war das Smartphone in weniger als einem Tag nach Beginn des Online-Verkaufs vergriffen. Auch in Märkten wie Deutschland erreichte das Honor View10 beeindruckende Verkaufszahlen. Dieser außergewöhnliche Verkaufserfolg ist dem starken Kundeninteresse an der von Honor angebotenen, zukunftsweisenden KI-Technologie gedankt (KI=Künstliche Intelligenz).



In Russland war das Honor View10 nach dem Verkaufsstart am 29. Januar auf VMALL.com (eine spezielle E-Commerce-Site für Honor View10) in fünf Stunden vergriffen. In dem Land stellte es neue Rekorde bei Erstverkauf und Benutzerregistrierung auf.



In Frankreich war Honor View10 auf Amazon zwei Mal ausverkauft. Durch diesen beispiellosen Verkaufserfolg erhielt Honor View10 eine Bewertung als "Amazon's Choice" mit einer durchschnittlichen Amazon-Kundenbewertung von 4,7. Auf Amazon France ist es unter den zehn meistverkauften Smartphones. Auch in Deutschland war Honor View10 schnell ein Verkaufsschlager und erreichte eine durchschnittliche Amazon-Kundenbewertung über 4.



Honor View10, eines der weltweit ersten KI-Smartphones mit einer speziellen Neural-Network Processing Unit (NPU), machte im vergangenen Dezember sein Debut und erhielt verschiedene "Best of CES"-Preise von Android Authority, Android Central, Android Police, Gadgetmatch, Gear Diary und Pocket-lint. Honor wertet sein Benutzererlebnis kontinuierlich auf. Mit dem letzten Systemupgrade wurden neue Funktionen wie Face Unlock, Smart Notifications und Smart Rotate vorgestellt, die das Gerät noch bedienerfreundlicher machen.



Honor View10 wird ab sofort in Westeuropa (GB, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich), Russland, Indien und Malaysia verkauft. Der Verkaufsstart in den USA und anderen internationalen Märkten steht unmittelbar bevor.



"Wir sind total begeistert über diesen Verkaufserfolg und bedanken uns bei unseren Kunden aus aller Welt für ihre unglaubliche Unterstützung", sagte George Zhao, Global President von Honor. "Im letzten Dezember haben wir unsere weltweite Wachstumsstrategie bekanntgegeben mit dem Ziel, dass Honor in fünf Jahren zu einer der drei weltweit führenden Smartphone-Marken aufsteigt. Durch diesen Erfolg fühlen wir uns mehr als bestätigt. Wir werden unermüdlich daran arbeiten, unseren Kunden herausragende Technologien und ein einzigartiges Benutzererlebnis zu erschwinglichen Preisen anzubieten und Honor bei jungen und jung gebliebenen Menschen zur beliebtesten Smartphone-Marke zu machen."



Honor ist eine führende Mobilgeräte-e-Marke der Huawei Group. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives gerecht zu werden mit Produkten, die für das Internet optimiert sind und ein überragendes Benutzererlebnis ermöglichen, zum Handeln ermutigen, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Dabei hat Honor Mut gezeigt Neuland zu betreten. Man tut alles, damit Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zur Verfügung haben.



