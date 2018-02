mid Teneriffa - Der japanische Automobilhersteller Nissan zeigt mal wieder der Konkurrenz die lange Nase. Nein, dieses Mal geht es nicht um den Supersportler GT-R, sondern um die Neuauflage des meistverkauften Elektroautos der Welt, den Leaf. In einem völlig neuen Gewand und mit über 100 Verbesserungen soll er seinen Vorfahren ablösen und zugleich seine zukünftigen Besitzer in ein fortgeschrittenes E-Zeitalter führen. Ein wahres Super-E-Auto also. Ob es wirklich ganz so super fährt und vor allem ... (Robert Sasse)

