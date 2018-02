Paris (ots/PRNewswire) -



Mithilfe der Technologie des Internets der Dinge (IoT) ermöglicht JÓLI360 es Benutzern, in Gemeinschaftsarbeit ein Programm für eine laufende Behandlung aufzustellen, bei dem sie mit Ärzten vernetzt sind und beraten werden.



Das System vereint zwei elegante und hoch entwickelte Handgeräte, die mit einer intelligenten Smartphone-App verbunden sind.



Gemeinsam messen diese Geräte den Hautzustand. Dadurch wird es dem Benutzer oder einem Berater ermöglicht, ein Behandlungsprogramm individuell anzupassen und zu personalisieren. Die kombinierte Behandlung verwendet Radio Frequency (RF), Electroporation (ELP) mit einem in der Schweiz formulierten Hyaluronsäure/Peptidserum und Low-Level-Laser-Therapie (LLLT).



Diese drei Behandlungen, ergänzt durch in der Schweiz formulierte Serumpatronen, sind auf einzigartige Weise in einem kompakten Gerät zur Heimanwendung kombiniert.



"Diese Konnektivität zwischen einer App und einem Experten für eine von einem Arzt angeratene Hautpflege bringt eine völlige Spielwende in die Welt der Schönheitsgeräte für den Heimgebrauch und stellt die nächste Generation der Hautkosmetik dar", sagte Dr. Michael Gold, Diplom-Dermatologe und Schönheitschirurg am Gold Skin Care Centre.



"Sie bringt einfach den Patienten und den Fachmann näher zusammen."



Schlank, anspruchsvoll und einfach zu bedienen



Das JÓLI360-System kombiniert zwei Handgeräte. Das Analysegerät misst das Feuchtigkeitsniveau, den Talg und die Elastizität. Diese Daten ermöglichen es Patienten und Ärzten, ein personalisiertes Gesichtsbehandlungsprogramm mit den drei Technologien anzuraten und zu verfolgen. Den Patienten wird empfohlen, den JÓLI360-Analysestab mindestens einmal im Monat zu verwenden, um intelligente Daten zu erhalten. Das Handgerät für die Behandlung hat einen einzigartigen, multifunktionellen Applikator, der RF (Radio Frequency), ELP (Electroporation) mit in der Schweiz formulierten Seren und LLLT (Low-Level Laser Therapy) kombiniert und eine optimale Kombination von Heimbehandlungen bereitstellt, die für ästhetische Ergebnisse sorgen. Die mobile App ermöglicht es, das Behandlungsgerät auf drei Arten zu programmieren, um dem Benutzer Flexibilität zu bieten: Das Gerät verfügt über eine Standardeinstellung, der Benutzer kann ein individuelles Programm erstellen oder er kann Rat von Ärzten anfordern, wenn er den optionalen Beratungsplan abonniert hat.



Kein anderes Gerät bietet drei Messungen und drei völlig unabhängige Hautpflegetechnologien in einem System. Die im Vorfeld zugelassenen Technologien sind sicher, schmerzfrei und nicht-chirurgisch. Sie liefern sofortige und längerfristige Ergebnisse und haben absolut keine Ausfallzeiten.



- Konnektivität von JÓLI360



Kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones, drahtlosen Geräten und Bluetooth mit automatischen Software-Updates. Das Analysegerät von JÓLI360 gibt die Messdaten der Haut in die JÓLI360-App ein. So können Benutzer von Ärzten beraten werden und individuelle Behandlungskonzepte aufstellen, die durch die Beratung eines Dermatologen online und in Echtzeit unterstützt werden können.



- JÓLI360s Behandlung mit Bipolar Radio Frequency (RF)



Geht Hand in Hand mit dem in der Schweiz formulierten Gleitgel von JÓLI360, das mithilfe einer Einwegkartusche aufgetragen wird und für eine saubere, präzise Behandlung sorgt.



- JÓLI360s Behandlung mit Electroporation (ELP)



Geht Hand in Hand mit dem in der Schweiz formulierten Serum von JÓLI360, das mithilfe einer Einwegkartusche aufgetragen wird und für eine saubere, präzise Behandlung sorgt.



- JÓLI360s Behandlung mit der Low-Level Laser Therapy (LLLT)



Diese Behandlungsmethode basiert auf einem Laser mit den Wellenlängen 658 und 850 nm. Die Behandlung erfordert keine weiteren Kosmetikprodukte.



Über E.S.I NOVEL LTD



Die E.S.I NOVEL LTD gehört zur Unternehmensgruppe Essence und entwirft und entwickelt Hautpflegeprodukte für die Schönheitskosmetik.



Wir befähigen die Menschen, jederzeit, überall und bei jedem Lebensstil eine professionelle Behandlung zu erleben. Unsere Technologien bringen eine neue Generation von Schönheit zu Ihnen nach Hause oder in Ihr Geschäft. Wir unterstützen Ärzte, Inhaber von Wellness-Einrichtungen, Kosmetiker und Kliniken und liefern direkte Kundenkanäle sowie intelligente Einblicke.



Basierend auf dem Know-how der Essence-Gruppe in Bezug auf IoT und Big Data führt die E. S. I NOVEL LTD das Produkt JÓLI360 ein, die weltweit erste wirklich vernetzte Hautpflegelösung für den Heimgebrauch.



