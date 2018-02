Am Freitag legt die Deutsche Bank ihre Jahresbilanz vor. Die bietet viel Stoff für Kontroversen. Fünf Punkte sind besonders heikel.

Bei seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren wurde John Cryan noch als harter Sanierer gefeiert, der die Schwächen der angeschlagenen Deutschen Bank offen und ohne falsche Rücksichtnahme analysierte. Doch der Brite ist längst nicht mehr unumstritten. Einige einflussreiche Großaktionäre bezweifeln, ob Cryan der Richtige ist, um die Bank nach den Aufräumarbeiten der vergangenen Jahre wieder auf Wachstum zu trimmen.

Bei der Vorstellung der Jahreszahlen eines Unternehmens blicken die Investoren normalerweise als erstes auf die Summe unter dem Strich der Gewinn- und Verlustrechnung. Doch die Deutsche Bank hat die Anleger bereits Anfang Januar gewarnt, dass dort aller Voraussicht nach zum dritten Mal in Folge rote Zahlen stehen werden. Schuld daran ist vor allem eine einmalige Sonderbelastung durch die Steuerreform in den USA von rund 1,5 Milliarden Euro. Vor Steuern wird die Bank dagegen wohl einen Gewinn ausweisen. Im Schnitt rechnen die Analysten mit einem Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro. Trotz der Gewinnwarnung werden sich in den Zahlen für 2017 mehr als genügend spannende Aspekte finden, die Hinweise darauf liefern, wie aufregend 2018 für Cryan und die Deutsche Bank wirklich wird.

1. Die Einnahmen.

Im Herbst 2016 hat das US-Justizministerium die Bank mit einer Strafandrohung von 14 Milliarden Dollar für faule Hypothekendeals aus der Ära vor der Finanzkrise gründlich verschreckt. Der Kurs brach auf ein Allzeittief von unter zehn Euro ein, weil die Investoren fürchteten, dass die Buße die Bank finanziell überfordern könnte. Inzwischen konnten Cryan und seine Mannschaft zwar einen mit rund sieben Milliarden Dollar deutlich niedrigeren Vergleich mit den Amerikanern aushandeln.

Doch die Kunden, die der Bank damals wegliefen, sind noch längst nicht alle zurückgekehrt. Die fallenden Einnahmen sind eine der größten Sorgen der Investoren. Im vierten Quartal rechnen die Analysten mit einem weiteren Rückgang auf 6,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr sagen die Experten ein Minus von rund zehn Prozent auf 26,9 Milliarden Euro voraus.

Jede Erosion, die darüber hinausginge, wäre eine ausgesprochen schlechte Nachricht für die Bank und für Cryan.

2. Der Wertpapierhandel.

Die Bank hat die Investoren bereits darauf vorbereitet, dass die Flaute im wichtigen Wertpapierhandel auch im vierten Quartal anhielt. Im Prinzip beruht Cryans Strategie noch immer auf der Hoffnung, dass der einst mit Abstand wichtigste Gewinnmotor wieder ans Laufen kommt, und sich ...

