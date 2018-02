Lieber Leser,

bei Gold Fields hat sich seit Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen bilanztechnisch kaum etwas getan. Das Unternehmen wird die Zahlen per viertes Quartal 2017 erst am 14. Februar bekannt geben. Für das gesamte Jahr 2017 erwarten Analysten Umsätze in Höhe von 2,7 Mrd. US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal keine Veränderung ergeben würde. In 2018 und 2019 soll die Produktion allerdings steigen und die Umsätze laut Analysten im Mittel um 2,8 % sowie 9,8 % wachsen ... (David Iusow)

