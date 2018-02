Ottawa, Kanada (ots/PRNewswire) -



Die Direktoren verfügen über eine erhebliche kollektive Erfahrung und Erfolgsbilanz in Bezug auf eine Investierung in, Beschaffung und Züchtung von Cannabis sowie in Bezug auf Finanzdienstleistungsunternehmen



CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), kündigte heute mit sofortiger Wirkung die Ernennung der bewährten



Finanz-, M&A- und Cannabis-Industrie-Experten Afzal Hasan, Dr. Jonathan Page, Marissa Lauder, und Timothy Diamond (zusammengefasst die "Ernannten") als Vorstand von Trichome Yield Corp. ("Trichome") an. Gemäß den Ernennungen wird der Vorstand aus vier Mitgliedern bestehen, wovon drei unabhängig von CannaRoyalty sind. Das Unternehmen geht davon aus, in den folgenden Wochen noch einen zusätzlichen Direktor hinzufügen zu können.



Die Ernannten bringen zusätzliche kollektive Kompetenzen und eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei Trichome ein. Als Executive Vice President of Corporate Development für CannaRoyalty, verfügt Herr Afzal Hasan über ein ausgeprägtes Verständnis des Finanzierungsbedarfs von neu entstehenden Cannabis-Unternehmen, Zugang zu einer signifikanten Deal-Pipeline und über bewährte Transaktionserfahrung. Dr. Jonathan Page ist der Gründer und CEO von Anandia Laboratories Inc., einem führenden kanadischen Cannabis-Biotechnologie- und Testunternehmen und verfügt über eine einzigartige Qualifikation, um das Trichome-Management-Team über Geschäfte und Transaktionen in diesem Bereich zu beraten. Marissa Lauder wird die Rolle der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates übernehmen. Frau Lauder ist derzeit CFO der Street Capital Group Inc. und deren Tochtergesellschaft, der Street Capital Bank of Canada, einer etablierten kanadischen Hypothekengeldgeber- und Schedule I-Bank. Timothy Diamond ist ein bewährter Geschäftsstratege mit einer spezifischen Expertise auf dem Finanzdienstleistungssektor. Herr Diamond hat zwei erfolgreiche Investmentgesellschaften gegründet und anschließend verkauft und die Finanzierung für die Vorstände zahlreicher wachstumsorientierter Unternehmen geleitet und Organfunktionen übernommen.



"Es ist mir eine Ehre, Afzal, Jonathan, Marissa und Tim beim Vorstand von Trichome willkommen zu heißen," sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. "Zusammen bringen die Ernannten eine Mischung aus finanziellen-, Cannabis-, juristischen- und Vorstandserfahrungen mit, um Trichomes Streben, der führende Kreditgeber in der kanadischen Cannabis-Industrie zu werden, perfekt zu ergänzen. Die Kredit-Pipeline breitet sich bereits schnell aus und Trichome befindet sich in einer guten Position, um der legalen Cannabis-Industrie nicht-verwässernde Finanzierungslösungen und eine Vielfalt von Mehrwert-Dienstleistungen zu bieten. Wir erwarten, dass Trichome ein bevorzugter Kreditpartner für etablierte Cannabis-Unternehmen wird und die Wertschöpfung für die Aktionäre von CannaRoyalty fördert."



Über die neuen Vorstandsmitglieder



Afzal Hasan



Afzal Hasan arbeitet derzeit als EVP Corporate Development für CannaRoyalty. Er kombiniert sein Wissen über öffentliche und private Transaktionen, die er als Anwalt von Cassels Brock & Blackwell LLP erworben hat mit einem wissenschaftlichen Hintergrund und einer umfangreichen Kenntnis der Cannabis-Industrie. Im Lauf seiner Karriere hat er dabei geholfen durch Prospekt- und Privatplatzierungsfinanzierung über 500 Millionen $ zu beschaffen. Er war an sieben börsennotierten Transaktionen und an M&A-Transaktionen von über 5 Billionen $ beteiligt.



Dr. Jonathan Page



Dr. Jonathan Page, PhD ist der Mitbegründer von Anandia Labs und Lehrbeauftragter des Botanikinstituts der UBC. Dr. Page besitzt eine detaillierte Kenntnis der finanziellen Grundlagen in Bezug auf den Betrieb eines Cannabis-Testlabors und ein umfangreiches Netzwerk von kanadischen Cannabis-Züchtern und Experten in der medizinischen Cannabis-Industrie. Er erhielt seinen PhD von der University of British Columbia und leitete ein Labor am National Research Council's Plant Biotechnology Institute. Dr. Page ist außerdem ein Vorstandsmitglied des Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids (CCIC), der führenden Cannabis-Quelle für Gesundheitsfürsorgeexperten in Kanada.



Marissa Lauder



Marissa Lauder ist der Finanzvorstand und Corporate Secretary von Street Capital Group Inc. und Street Capital Bank of Canada. Sie ist eine erfahrene Finanzexpertin mit einer Erfahrung von mehr als 18 Jahren im Finanzdienstleistungssektor in Kanada. Frau Lauder verdiente ihre CPA, CA-Benennung während ihrer Arbeit für Ernst and Young's Toronto Financial Services Office. Sie besitzt einen Bachelor of Commerce-Abschluss der University of Toronto.



Tim Diamond



Tim Diamond ist CEO von Whitehall Apartments Corp. Er verfügt über eine Erfahrung von über 20 Jahren in leitenden Positionen in der Finanzindustrie mit dem Fokus auf Kapitalbeschaffung, Kredit- und Vermögensmanagement. Er ist der Mitbegründer von zwei Investmentunternehmen und besitzt eine Erfahrung von über 10 Jahren hinsichtlich der Übernahme von Organfunktionen bei Kredit- und Finanzinstitutionen.



Über CannaRoyalty



CannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräte und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. CannaRoyaltys Aktien werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/diversified-indu stries/cannaroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote) gehandelt.



Über Trichome



Trichome ist eine im Mehrheitsbesitz stehende Tochtergesellschaft von CannaRoyalty und wurde gegründet, um Unternehmen, die innerhalb der kanadischen Cannabis-Wertschöpfungskette tätig sind, sichere Kreditlösungen zu bieten. Trichome erwartet, Cannabis-Unternehmen, die Investitionen inklusive Ausbau oder Erweiterung bestehender Einrichtungen; den Kauf von Ausrüstung und Inventar; Betriebskapital zur Unterstützung des Wachstums und sonstige Kapitalanforderungen, finanzieren müssen, eine Reihe von einfachen Asset-Backed-Kreditlösungen anbieten zu können. Trichome richtet sich in erster Linie darauf, den weitgehend unterversorgten kanadischen Markt anzusprechen und rechnet mit einer Ausbreitung, um die Bedürfnisse von Unternehmen, die auf vollständig legalen internationalen Märkten tätig sind, zu erfüllen, sobald sich diese Rechtsordnungen entwickelt haben.



Zukunftsorientierte Aussagen



Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle in regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüber kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.



Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wahrnehmung neuer Chancen und eines zukünftigen Wachstums für Trichome und anderer Tatbestände beinhalten.



Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktoren vorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, inklusive, aber nicht beschränkt auf: Konkurrenz von Banken und anderen Kreditgebern; Bewegung und langfristige Trends bei Zinssätzen; die Fähigkeit des Managements, Unternehmen zu wählen, die im Wert steigen und bei wünschenswerten Transaktionen konkurrenzfähig sein zu können; die Fähigkeit wünschenswerte Transaktionen zu beschaffen; die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Investierung in Zielunternehmen oder Projekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben; Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte; Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzliche Finanzierung und Vorschriften- oder politische Änderungen.



Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieser Risiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sich wesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.



Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten ab, falls dies nicht durch das geltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mit jeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.



Für Investorenanfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:



Jonathan Ross



Investor Relations



LodeRock Advisors Inc.



jon.ross@loderockadvisors.com



+1-416-283-0178



Marc Lustig, CEO



CannaRoyalty Corp.



info@cannaroyalty.com



+1-844-556-5070



http://www.cannaroyalty.com



Für Trichome-Kreditanfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:



Kevin Jarrett, VP, Investments



CannaRoyalty Corp.



KJarrett@cannaroyalty.com



647-388-3256



