Liebe Leser,

mit dem BFI Aktienfonds investieren Sie in ein geografisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio, aber größtenteils n Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan. Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus Schwellenländern dabei sein. (WKN: A0F5MH)

Rendite und Risiko: Die Performance Werte können sich sehen lassen. In den letzten drei Jahren gewann der Fonds ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...