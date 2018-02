Lieber Leser,

Goldcorp hat zuletzt die Produktions- und Kostendaten per Q4 2017 sowie das gesamte Jahr 2017 bekannt gegeben. Man hatte die eigene Guidance bei beiden Werten jeweils im unteren/oberen Bereich der Spanne getroffen. Die vorläufigen Daten beinhalten noch keine operativen Ergebnisse, doch aufgrund der im Vergleich zu 2016 deutlich geringeren Produktionskosten erwarten Analysten einen ebenso deutlichen Anstieg in der EBITDA-Marge. Diese könnte nach 30 % in 2016 auf über 40 % ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...