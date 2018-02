Bern (awp) - Die Mitarbeitenden der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) setzen den seit Dienstag laufenden Streik am Freitag vorerst fort. Das in Lausanne versammelte Personal habe angesichts der vom Verwaltungsrat signalisierten Gesprächsbereitschaft beschlossen, am Freitag über das weitere Vorgehen zu entscheiden, ...

