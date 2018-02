Learning Tree International (OTCQX: LTRE) hat sein IT-Schulungsangebot um Lösungen rund um neue digitale Blockchain-Technologien und künstliche Intelligenz ergänzt.

"Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres IT-Schulungsangebots. Mit Weiterentwicklungen der digitalen Technologien bieten wir das breite Lösungsspektrum, das unsere Kunden erwarten", erklärte Richard A. Spires, CEO von Learning Tree. "Technologische Entwicklungen wie Blockchain und künstliche Intelligenz definieren Aufgabengebiete neu und erfordern neue Qualifikationen. Unsere neuen Kurse sollen Fachkräfte im Umgang mit diesen Technologien schulen, damit sie sie als Werkzeuge zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse nutzen können."

Grundlegendes Blockchain-Schulungsprogramm von Learning Tree (3 neue Kurse) anzeigen ›

Grundkurs Maschinenlernen von Learning Tree anzeigen:

Introduction to Data Science, Machine Learning AI

Explore Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Diese Schulungsoptionen wurden als direkte Antwort auf den Fachkräftemangel veröffentlicht, den die wachsende Verbreitung dieser neuen Technologien verursacht:

Die Zahl der auf Blockchain oder Kryptowährungen wie Bitcoin bezogenen Job-Postings auf LinkedIn ist 2017 um das Vierfache gestiegen. 1

Die Nachfrage nach Bewerbern mit KI-Kompetenzen ist seit 2013 nahezu um das Fünffache gestiegen, und dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. 2

Mit wachsender Popularität dieser Technologie steigt auch die Nachfrage nach qualifiziertem Blockchain- und KI-Fachpersonal.

Learning Tree setzt seine strategische Expansion mit diesen neuen Schulungsangeboten über Partner fort. Ergänzend dazu setzt das Unternehmen individuell entwickelte Inhalte ein, um mit den rapiden Entwicklungen der digitalen Transformation Schritt zu halten.

Über Learning Tree International

Das 1974 gegründete Unternehmen Learning Tree Internationalist ein führender Anbieter von praxisorientierten IT- und Managementschulungen für Unternehmen und Regierungsstellen weltweit. Das Angebot umfasst beispielsweise Präsenzunterricht, Online-Schulungen, On-Demand-Optionen und individuell zusammengestellte Lösungen.

Mehr als 2,5 Millionen Fachkräfte konnten ihre Fähigkeiten durch Learning Trees umfangreiche Bibliothek mit eigenen und Partner-Inhalten verbessern. Dazu zählen: Web-Entwicklung, Cybersicherheit, Programm- und Projektmanagement, Agile, Betriebssysteme, Vernetzung, Cloud-Computing, Führungskompetenzen und mehr.

Mit unseren Workforce-Optimierungslösungen bieten wir mehr als nur Schulungen einen modernen Ansatz, der die Aneignung von Fähigkeiten verbessert und die Umsetzung von technischen und betriebswirtschaftlichen Prozessen beschleunigt, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung erforderlich sind. Diese Leistungen umfassen: Bedarfserhebungen, Qualifikationslücken-Analysen, gemischte Formate und Beschleunigungs-Workshops durch unsere erfahrenen Dozenten Fachleute mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in ihren jeweiligen Lehrgebieten.

Vernetzen Sie sich mit uns auf Facebook,LinkedIn,Twitter, Google+ oder YouTube.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen sind, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen auf der Grundlage der gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Managements hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen und ihrer möglichen Auswirkungen auf Learning Tree. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs von Learning Tree liegen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Entwicklungen, die sich auf Learning Tree auswirken, mit den erwarteten Entwicklungen übereinstimmen werden. Learning Tree weist die Leser darauf hin, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht, implizit genannt oder von ihnen projiziert werden. Investoren sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie auf Schlüsselannahmen über zukünftige Risiken und Unwägbarkeiten beruhen. Einige dieser Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf Learning Tree und sein Geschäft auswirken könnten, sind unter anderem: unsere Fähigkeit, den Fortbestand des Unternehmens aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, zusätzliche Liquidität in Mengen und zu Bedingungen zu beschaffen, die für das Unternehmen annehmbar sind, unsere Fähigkeit, den Trend rückläufiger Jahresumsätze und negativer Zahlungsströme aus dem operativen Geschäft umzukehren und die Aufrechterhaltung der Liquidität, unsere Fähigkeit, unsere neuen Strategien zur Umsatzsteigerung und zur Erreichung unserer Kostensenkungsziele erfolgreich umzusetzen, Wettbewerb, internationale Geschäfte, einschließlich Währungsschwankungen, Anwerbung und Bindung von qualifiziertem Personal; geistiges Eigentum, einschließlich der Abwehr potenzieller Verletzungsklagen, Durchführung von Partnerschaften mit Drittanbietern von Kursen und/oder Kursmaterialien, effiziente Durchführung und Terminplanung der Kurse von Learning Tree, Technologieentwicklung und Einführung neuer Technologien, die zeitnahe Entwicklung, Einführung und Kundenakzeptanz unserer Kurse und anderer Produkte, die Mehrheit unserer sich im Umlauf befindlichen Stammaktien befindet sich im Besitz unseres Chairmans und seiner Ehepartnerin, Risiken im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, veränderte Wirtschafts- und Marktbedingungen und widrige Witterungsbedingungen, Streiks, Kriegs- oder Terrorakte und andere externe Ereignisse. Learning Tree übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftigen Ereignissen, Entwicklungen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen.

Damit Leser die Faktoren und Risiken in Bezug auf das Geschäft von Learning Tree beurteilen können, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen führen können, hat Learning Tree diese Risiken in Abschnitt 1A unter "Risk Factors" seines Jahresberichts 2016 auf Formblatt 10-K und in weiteren Einreichungen bei der SEC dargelegt. Lesen Sie bitte Formblatt 10-K, einschließlich der darin geschilderten Risikofaktoren, das auf der Internetseite der SEC verfügbar ist (https://www.sec.gov).

1 https://www.bna.com/blockchain-job-market-n73014474195/

2 http://www.governmentciomagazine.com/governments-next-talent-gap-workers-ai-skills

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180201006422/de/

Contacts:

Learning Tree International

Tricia Sacchetti

Vice President, Worldwide Marketing

+1 703-925-5552

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com