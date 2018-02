Schwarzach am Main - Symrise-Aktie unter Druck - Aktienanalyse Der Aromahersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) aus dem MDAX legt seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr zwar erst Mitte März vor, die Börse macht sich aber schon jetzt auf die ein oder andere negative Überraschung gefasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...