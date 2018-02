Liebe Leser,

mit dem Fonds ESPA STOCK BIOTEC investieren Sie in die bedeutendsten Biotechnologieunternehmen, die ihren Sitz in erster Linie in den USA haben. Dabei spielen Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa eine untergeordnete Rolle, werden dem Fonds jedoch selektiv beigemischt. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. Tipp: Diesen Fonds sollten Sie als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs wählen. ... (Alexander Hirschler)

