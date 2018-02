Liebe Leser,

der Allianz Rohstofffonds, auch Feederfonds genannt, legt zu mindestens 95 % im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Mit Ziel langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaftet, engagiert er sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze. (WKN: 847509)

Rendite und Risiko: Die Rendite-Werte des Fonds liegen bei 18,26% in Bezug auf die letzten drei Jahre und bei 8,48% im letzten Jahr. Die Risikowerte sind allerdings nicht besonders zufriedenstellend. ... (Alexander Hirschler)

