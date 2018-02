Liebe Leser,

die Aktie von E.ON ist etwas fester in den Tag gestartet, ging aber letzten Endes doch wieder mit Verlusten aus dem Handel. Es stellt sich die Frage, ob eine Erholung einsetzen kann. Charttechniker jedoch warnen aktuell davor, zu viel Hoffnung in die Aktienkursentwicklung zu setzen. Denn: Die Aktie befindet sich nun in einem deutlichen charttechnischen Abwärtstrend und läuft mehr und mehr auf eine wichtige Untergrenze bei 8 Euro zu. Sollte diese Marke nach unten durchbrochen ... (Frank Holbaum)

