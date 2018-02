Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag wieder gefallen. Sie knüpften damit nach einem Tag Pause an ihre Abwärtstendenz der vergangenen Tage an. Die Rendite der 30-jährigen Langläufer stieg im Gegenzug erstmals seit Mai 2017 wieder über die Marke von 3 Prozent.Zehnjährige Papiere rentierten am Donnerstag bei ...

