Veröffentlichung neuer Ergebnisse zum Weltkrebstag

"Look Good Feel Better", das globale Krebshilfeprogramm, veröffentlichte heute die Ergebnisse seiner globalen Teilnehmerbefragung von 2016/2017, welche die Auswirkungen des bahnbrechenden Programms auf das Selbstbewusstsein von Frauen rund um den Globus belegen konnte. Die Ergebnisse der Umfrage "Look Good Feel Better" aus 8 Ländern auf vier Kontinenten zeigten eine 78%ige Zunahme des Selbstbewusstseins unter denjenigen Frauen, die das Programm abschlossen.

"Look Good Feel Better" wurde im Jahr 1989 eingeleitet und ist ein kostenloses, nicht medizinisches, markenneutrales, öffentliches Serviceprogramm, das in Schönheitstechniken einführt, um von Krebserkrankungen betroffene Personen zu unterstützen, den Nebenwirkungen einer Krebsbehandlung mit größerem Selbstbewusstsein, mehr Hoffnung und besserer Kontrolle begegnen zu können. An dem Programm haben bereits mehr als 1,9 Millionen betroffene Personen teilgenommen.

Die globale Patientenbefragung "Look Good Feel Better" basiert auf den Antworten von 13.300 Programmteilnehmern in Nord- und Südamerika, Europa und Australasien. Die Teilnehmer bewerteten ihre Emotionen im Hinblick auf ihr Selbstbewusstsein, die Zeit vor und nach dem Workshop und den Einfluss des Programms auf ihr Selbstbild.

Etwas mehr als die Hälfte (52%) der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie sich vor ihrer Teilnahme an einem "Look Good Feel Better" Workshop mit Blick auf ihr Erscheinungsbild sehr zuversichtlich oder etwas zuversichtlich zeigten. Nach einer Workshop-Teilnahme steigerte sich diese Zahl um 78 Prozent bis nahezu 94 Prozent.

Weniger als 1% der Befragten (0,9%) berichteten von einem Mangel an Selbstvertrauen in Bezug auf ihr Erscheinungsbild nach der Teilnahme an einem Workshop.

96% der Befragten gaben an, dass das Programm äußerst oder etwas hilfreich für die Verbesserung ihres Selbsbildes war und 98% würden "Look Good Feel Better" einer anderen von Krebs betroffenen Person weiterempfehlen.

"Ziel des Weltkrebstages ist es ‚die globale von Krebs ausgehende Belastung zu reduzieren'", erklärte Louanne Roark, Executive Director der Look Good Feel Better Foundation. "Durch ein wirkungsvolles Vorgehen gegen die mit dem Erscheinungsbild der Erkrankung in Zusammenhang stehenden Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen, die sich zu einer gravierenden psychologischen Belastung für Frauen im Rahmen einer Krebsbehandlung auswachsen können, trägt "Look Good Feel Better" sicherlich einen Teil zur Erfüllung dieser Mission bei."

"Look Good Feel Better" steht für die Zusammenarbeit der Look Good Feel Better Foundation of the Personal Care Products Council, der American Cancer Society und der Professional Beauty Association. Weitere Informationen finden Sie unter www.lookgoodfeelbetter.org.

