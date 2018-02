The NAGA Group AG: THE NAGA GROUP AG: Veröffentlichung der vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für das Geschäftsjahr 2017.

Hamburg, 01. Februar 2018

Die The NAGA Group AG, Hamburg, gibt bekannt, dass nach noch vorläufigen (ungeprüften) Zahlen im Geschäftsjahr 2017 bei Konzernumsätzen gemäß IFRS von rund 12,6 Mio. EUR (Vorjahr (beide Rumpfgeschäftsjahre zusammengefasst, entsprechend dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.2016): 2,0 Mio. EUR) ein Konzernjahresfehlbetrag von 1,5 Mio. EUR (Rumpfgeschäftsjahre 2016: Konzernjahresfehlbetrag 6,6 Mio. EUR) erwirtschaftet wurde.

Diese deutlich über den Erwartungen liegenden Finanzkennzahlen wurden entscheidend durch Umsatzerlöse in Höhe von 6,3 Mio. EUR für Dienstleistungen im Rahmen des erfolgten Token Sales der NAGA Development Association Ltd geprägt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf voraussichtlich + 3,7 Mio. EUR nach - 2,7 Mio. EUR (Rumpfgeschäftsjahre 2016).

Kontakt: The NAGA Group AG Investor Relations Sandra Panknin Andreas Luecke Head of Legal Herrengraben 31 20459 Hamburg T: +49 (0)40 5247 791 55 E: ir@thenagagroup.com Ende der Ad-Hoc Mitteilung _____________________________

THE NAGA GROUP AG:

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Link zur The NAGA Group AG Webseite: http://www.thenagagroup.com

