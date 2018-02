Frankfurt - SAP-Aktie: Rekordnachfrage nach SAP S/4HANA - Aktienanalyse Das Software Unternehmen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) präsentierte den Investoren am Dienstagmorgen die Unternehmenszahlen für das abgelaufen vierte Quartal 2017, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...