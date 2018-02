Liebe Leser,

die Preise für die Ölsorten WTI und Brent nähern sich momentan an. WTI wird teurer, die Preisspanne zwischen den Ölsorten sinkt. Momentan liegt die Differenz bei 4 US Dollar je Barrel und macht US-Öl nicht mehr so interessant für Käufer.

Wie kommt es zu dem kleineren Spread?

Als Hurrikan Harvey kurzfristig dafür sorgte dass große Mengen WTI in den Lagern bleiben mussten, wuchsen die Lagerbestände noch stärker an. Es gab dadurch einen Überschuss an WTI und zwischenzeitlich ... (Benjamin Fitzgerald)

