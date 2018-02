Liebe Leser,

dieser Fonds hat seinen Fokus ganz klar auf Unternehmen im Goldbergbau. Er investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. (WKN: A0BMAL)

Rendite ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...