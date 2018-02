Von Sue Chang

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Kreditkartenanbieter Visa hat in seinem ersten Geschäftsquartal von höheren Kreditkartenumsätzen im Weihnachtsgeschäft profitiert und die Markterwartungen übertroffen. In den drei Monaten per Ende Dezember verdiente Visa unterm Strich 2,52 Milliarden US-Dollar oder 1,07 Dollar je Aktie nach 2,07 Milliarden oder 86 Cent je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 1,08 Dollar. Die Einnahmen steigerte der US-Konzern auf 4,86 von 4,46 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Analysten hatten die Einnahmen bei 4,82 Milliarden Dollar und den Gewinn je Aktie bei 98 Cent je Aktie gesehen.

Die Visa Inc bestätigte ihre Prognose, wonach die Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 im hohen einstelligen Bereich zulegen soll.

