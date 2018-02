Köln (ots) -



Im Umgang der verantwortlichen Politiker mit der Automobilindustrie im Zuge des Abgasskandals sind 73 Prozent der Bürger der Auffassung, dass die Politiker zu nachsichtig mit der Automobilindustrie umgehen (+6 im Vergleich zu August 2017). 18 Prozent sagen, dass der Umgang angemessen sei (-3). 5 Prozent sind der Auffassung, dass Politiker zu streng mit der Automobilindustrie umgehen (-1). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.



52 Prozent der Bürger haben im Zuge der Diskussion über die Verantwortung der deutschen Autohersteller bei der Manipulation von Abgasen persönlich Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie verloren (-5 im Vergleich zu August 2017). 43 Prozent haben kein Vertrauen verloren (+5).



Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.002 Befragte - Erhebungszeitraum: 29.01.2018 bis 30.01.2018 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut:



Wie beurteilen Sie den Umgang der verantwortlichen Politiker mit der Automobilindustrie? Würden Sie sagen die Politiker gehen zu streng, zu nachsichtig oder angemessen mit der Automobilindustrie um?



Derzeit wird über die Verantwortung der deutschen Autohersteller bei der Manipulation von Abgasen diskutiert. Haben Sie persönlich Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie verloren oder haben Sie das nicht?



