Zloadr, eine der weltweit führenden Redaktionsplattformen für Kryptowährungen, meldet den Start eines neuen Online-Kryptowährungsumrechners als Ergänzung des bestehenden Angebots an digitalen Tools. Der Rechner fungiert als automatisierter Weltwährungs- und Kryptowährungsumrechner, mit dem Plattformnutzer ein breites Sortiment an globalen staatlicherseits ausgegebenen Fiatwährungen schnell und einfach in den Wert verschiedener Kryptowährungen und umgekehrt umrechnen können. Es steht zu erwarten, dass der Rechner mit bestehenden Online-Umrechnungs-Tools konkurrieren wird.

Ersten Statistiken zufolge ist Bitcoin (BTC) derzeit unter den am häufigsten umgerechneten Kryptowährungen, was seiner Position an der Spitze der Marktkapitalisierungsrangliste entspricht. Bitcoin scheint von Nutzern am häufigsten neben dem US-Dollar (USD) und britischen Pfund (GBP) in Betracht gezogen zu werden. Ethereum (ETH), an zweiter Stelle nach Marktkapitalisierung, erweist sich ebenfalls als beliebt.

Es heißt, der neue Währungsumrechner von Zloadr sei einer der umfassendsten Online-Umrechner, der Webnutzern derzeit zur Verfügung steht, denn er erfasst nicht nur Fiatwährungen vom afghanischen Afghani (AFN) bis hin zum Simbabwe-Dollar (ZWL), sondern auch Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum, Ethereum Classic (ETC), Ripple (XRP) und Dash (DASH). Das seit 2015 bestehende Unternehmen Zloadr hat im vergangenen Jahr auch ein ICO (Initial Coin Offering) seiner eigenen Tokens durchgeführt, bevor die Redaktionsplattform vollumfänglich gestartet wurde.

Der Start des eigenen digitalen Umrechnungs-Tools von Zloadr folgt auf die jüngste Ausdehnung der Plattform in internationale Märkte und ist die aktuellste in einer langen Reihe spannender Meldungen. Im Anschluss an eine Partnerschaft mit der Tageszeitung The Guardian in Nigeria und angesichts der Anfänge eines neuen damit verbundenen Vertragsprojekts namens DocTailor gab Zloadr kürzlich außerdem bekannt, dass demnächst ausgewählte Merkmale und Funktionen seiner Website neu eingeführt würden, um diese Teile in mehreren Sprachen verfügbar zu machen, darunter Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Indonesisch und Russisch.

Derzeit erweitert sich das Interesse an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie über bedeutende Märkte wie Großbritannien und die USA hinaus, und Zloadr erweist sich als äußerst fähig, nicht nur seine Relevanz, sondern auch seinen Fokus auf seinen internationalen Nutzerstamm aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck werden Online-Tools in mehreren Sprachen sowie der neue Währungs- und Kryptowährungsumrechner bereitgestellt. Der Währungsrechner von Zloadr sollte voraussichtlich zu den Merkmalen gehören, die den Nutzern in verschiedenen Sprachen zur Auswahl stehen, ebenso wie der ICO-Kalender der Plattform und die Marktkapitalisierungsrangliste der Kryptowährungen in Echtzeit.

Über Zloadr

Zloadr ist die erste virale Redaktionsplattform für die digitale Veröffentlichung von Nachrichten in der von Influencern betriebenen Blockchain. Zloadr verbreitet Inhalte und steigert die Erlöse der Autoren überall auf der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180201006757/de/

Contacts:

Zloadr Limited

Dominic Brown

+44 7951 811 718

Chief Operation Officer

dominic@zloadr.com