Zloadr, die führende Redaktionsplattform für Kryptowährungen, gibt bekannt, dass eine Reihe der beliebten Inhalts- und Online-Tools in naher Zukunft in einem breit gefächerten Sortiment von Sprachen bereitgestellt werden. Im Bestreben, die globale Zugänglichkeit von Zloadr zu verbessern und die merkliche Lücke zwischen Online-Informationen und internationalen Händlern zu schließen, werden bestimmte Aspekte der Plattform voraussichtlich auf Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Indonesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch und anderen Sprachen bereitgestellt.

Die Nachricht des laufenden Engagements von Zloadr für die Verbesserung seiner globalen Präsenz, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit wird zu einem Zeitpunkt herausgegeben, wo das Interesse an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in der ganzen Welt rapide ansteigt. Darin zeigt sich, dass Plattformen wie Zloadr ihre internationalen Dienstleistungen erweitern müssen, um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Bedürfnisse, Anforderungen und Präferenzen des wachsenden Nutzerstammes zu erfüllen.

In vielen Ländern gibt es derzeit Anzeichen, dass diese sich in Zukunft stärker den Kryptowährungen zuwenden werden. In Spanien hat die Kryptowährung Dash (DASH) eine Partnerschaft mit Bitnovo gebildet, um Kryptowährungen mehr als 10.000 spanischen Einzelhändlern zugänglich zu machen. In Portugal wurde kürzlich gemeldet, dass Kryptowährungsgewinne künftig nicht steuerpflichtig seien. In Russland hat die Zentralbank eine multinationale Kryptowährung vorgeschlagen. In Japan entwickelt sich Kryptowährung schnell zu einem Bestandteil der nationalen Kultur.

Die erste Einführung der Sprachenauswahl gilt für einige der beliebtesten Online-Tools der Plattform und Informationsdienste, die von internationalen Nutzern von Zloadr häufig genutzt werden. Dazu gehören der Zloadr ICO-Kalender, der Kryptowährungsumrechner und die Liste der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen. Es steht zu erwarten, dass in Zukunft weitere Merkmale und Tools zu den in mehreren Sprachen verfügbaren Optionen hinzukommen werden.

Das Zloadr-Team hat drei der nützlichsten und vorteilhaftesten Online-Tools für den Beginn der Ausweitung ausgewählt. Der ICO-Kalender enthält eine Liste früherer, aktueller und anstehender Initial Coin Offerings, während mit dem Währungsumrechner verschiedene Kryptowährungen umgerechnet werden können, um Nutzern die Ermittlung des besten Handlungszeitpunkts zu erleichtern. Die Liste der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen zeigt die Marktkapitalisierung aller im Umlauf befindlichen Tokens und Coins an und bietet damit einen umfassenden Überblick über den Zustand des Marktes.

Die Einführung mehrerer Sprachen ist die neueste in einer raschen Folge von Expansionsmeldungen, die das Zloadr-Team seit Jahresbeginn veröffentlicht hat. In den letzten Wochen wurde außerdem eine Partnerschaft von Zloadr mit der Tageszeitung The Guardian in Nigeria gemeldet, um die Reichweite der Nachrichtenredaktion für Kryptowährungen auszudehnen. Die vielleicht spannendste Meldung betrifft jedoch ein neues Projekt, das vom Gründer von Zloadr in Angriff genommen wurde, nämlich eine intelligente Vertragsplattform namens DocTailor.

Das Zloadr-Team ist kontinuierlich bestrebt, neue Wege zu finden, um die breite Akzeptanz der Blockchain-Technologie zu fördern und die Vorteile von Kryptogeld aufzuzeigen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Plattform eine der weltweit führenden Informationsquellen für Kryptowährungen bleibt, wo Nutzer brandaktuelle Nachrichten und Informationen über Marktkapitalisierung finden können. Händler erhalten hier digitale Unterstützung in Form eines in mehreren Sprachen verfügbaren ICO-Kalenders und Rechner-Tools.

Über Zloadr

