Markt- und Innovationsführer im Einzelhandel erkunden neue Möglichkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz und Virtual Reality

Webcollage, die Syndizierungsplattform für Produktinhalte mit hohem Informationsgehalt, die von den führenden Marken und Einzelhändlern der Welt eingesetzt wird, bietet fortan eine neue Variante von Product Selectors für Marken, die für Alexa und andere sprachgesteuerte Assistenten angepasst ist.

Product Selectors ist eine Lösung, die ein geführtes Einkaufserlebnis bietet, indem die individuellen Bedürfnisse des Einkäufers mit den richtigen Produkten und Optionen abgeglichen werden, um Inhalte zu liefern, die das Kundenerlebnis und den Umsatz verbessern.

Nutzer profitieren von sämtlichen Vorteilen von Product Selectors, während die App auch als Alexa Skill verfügbar ist. Alexa ist der intelligente persönliche Assistent von Amazon, der eine lange Liste von Talenten vorweist, wie beispielsweise Sprachinteraktion, Bereitstellung von Informationen, Steuerung von anderen Smart-Geräten und Online-Shopping.

Die neue Version von Product Selectors ist eine sprachaktivierte Mini-App, die über Alexa gestartet wird. Einkäufer beantworten eine Reihe von Fragen, um die Produkte zu finden, die ihren persönlichen Bedürfnissen am besten entsprechen. Danach bringt Alexa den Verbraucher zurück zur relevanten Produktseite eines Einzelhändlers innerhalb des Webcollage-Netzwerks unter Bereitstellung von reichhaltigen Inhalten, die eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen.

"Unser Produkt stellt eine Umgebung und Kategorie dar, die durch Innovation definiert ist. Die sprachaktivierte Produktsuche ist eine natürliche Ergänzung unserer Plattform", kommentierte John Federman, CEO von Webcollage. "Die Plattform von Webcollage erlaubt es Herstellern, Inhalte zu erzeugen, zu veröffentlichen und zu syndizieren, um ein interaktives Produkterlebnis für den Verbraucher zu schaffen das bedeutet, dass wir kontinuierlich die neuesten Technologien integrieren werden, um es Verbrauchern zu ermöglichen, auf ihre bevorzugte Art und Weise zu interagieren."

Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com und wählen Sie "Product Selector" unter Alexa Skills oder klicken Sie hier.

Über Webcollage

Webcollage ist die führende cloudbasierte Content-Management-Plattform für die Verwaltung reichhaltiger Produktinformationen und Syndizierung über globale Einzelhandelsinternetseiten hinweg. Webcollage bietet Marken die nötigen Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, beständige Inhalte bereitzustellen von Produktseiten mit hohem Informationsgehalt, Vergleiche, interaktive Touren und Produktselektoren - um Online-Umsätze anzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern. Mehr als 1000 Marken und über 600 Einzelhändler weltweit verlassen sich auf die Syndizierungsplattform Webcollage Content Publisher sowie das globale Einzelhandelsnetzwerk des Unternehmens. Webcollage hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in den USA, in Europa und in Tel Aviv (Israel). Weitere Informationen finden Sie unter www.webcollage.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180201006778/de/

Contacts:

Webcollage

Amanda Shlosberg, 646-827-2574

PR Communications Manager

amanda.shlosberg@webcollage.com