Die mehr oder weniger seit drei Jahren anhaltende Trockenheit in Südafrika hinterlässt Spuren im ganzen Land. Tafeltrauben sind davon nicht ausgenommen. Die Ernte fällt kleiner aus, das Fruchtgrößenwachstum ist unterdurchschnittlich und die Kondition weniger stabil. Bildquelle: Shutterstock.com Bis dato sind die Zufuhren an Tafeltrauben in die EU um mehr als 10 %...

Den vollständigen Artikel lesen ...