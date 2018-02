Die Bananenproduktion in dem Land ist im Jahresvergleich um 186% angestiegen, so der Industrieverband von Simbabwe (Confederation of Zimbabwe Industries, CZI). Dies war über zwei Jahre zu sehen, von 16.000 Tonnen 2015 auf 45.775 Tonnen 2017, zeigen Industriedaten. Bildquelle: Shutterstock.com Die Provinz Manicaland, eine wichtige Bananen produzierende Region, erzeugte 81% (36.975 Tonnen)...

