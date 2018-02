Das Abkommen umfasst technische, kommerzielle und Eigenkapitalaspekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von Gaswegoptimierung für AM

Sintavia, LLC, ein führender "Tier One"-Hersteller von Metallzusätzen, und Taiyo Nippon Sanso Corporation ("TNSC"), ein globaler Anbieter von Industriegasen und verwandten Schweißlösungen für die feinmechanische Industrie, gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft zur Entwicklung und Förderung von Metallzusatzlösungen ("AM") für wichtige Industrien bilden werden. Diese Partnerschaft beinhaltet die technische Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung von Gasströmungsprozessen, die die vielen Vorteile der Metallzusatzherstellung optimieren. Die Bedingungen des Abkommens wurden nicht veröffentlicht, schließen aber eine Co-Investition in Sintavia durch TNSC ein.

"Gasströmungsdynamik ist der wichtigste-und am häufigsten übersehene-Aspekt von erfolgreichen, hochwertigen AM-Verarbeitungsqualitäten", erklärte Brian R. Neff, Chairman und Chief Executive Officer von Sintavia. "Mit TNSC bilden wir eine Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen im Bereich der Strömungsoptimierung für Industriegas. Wir freuen uns auf die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Gasströmungslösungen, die unseren beiderseitigen Kunden dienen und zu besserer Verarbeitung führen werden."

"TNSC entwickelt seit vielen Jahren urheberrechtlich geschützte Lösungen für industrielle Schweißanwendungen", so Tadaharu (Ted) Watanabe, General Manager für Global Business Development von TNSC. "Wir sind froh, die über Jahre hinaus gewonnene Erfahrung bezüglich Gasqualitätskontrolle und Gasströmung in den aufregenden und wachsenden Bereich der Zusatzherstellung einbringen zu können. Sintavia ist führend in dieser Technologie und ist ein hochwertiger Partner für unsere Bemühungen. Diese Partnerschaft erweitert auch unsere Gesamtstrategie im Zusatzherstellungsmarkt durch Investitionen und Partnerschaft mit marktführenden Anbietern von Lasermetallauftragswerkzeugen und Metallpulvern."

Die Optimierung von Industriegas für AM umfasst die Vervollkommnung der Chemie, der Mischung und der Strömung innerhalb der Baukammer jedes Herstellungsdurchlaufs. Schlecht strömendes oder schlecht gemischtes Gas kann zu Qualitäten führen, denen die richtigen mechanischen Eigenschaften fehlen, deren Porosität inakzeptabel ist oder die ganz allgemein einen Fusionsmangel aufweisen. Es ist zu erwarten, dass die neu angekündigte Partnerschaft mit bestehenden Kunden zusammenarbeiten wird, um optimierte Gasströmungsstrategien zu fördern, die zu erfolgreichen Endverbrauchsqualitäten führen.

Über TNSC

Taiyo Nippon Sanso Corporation, ein globaler Lieferant von Industriegasen, wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan. TNSC ist ein Gesamtanbieter ("single source") für Industrie-, Schweiß- und Sicherheitsartikel, medizinische, Spezial- und Elektronikgase, Gasbehandlungsanlagen, hochleistungsfähige Reinigungsanlagen, technische und Gasverwaltungsservices, sowie Gaserzeugung vor Ort. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Lösungen zu liefern, die den Anforderungen der Kunden weltweit genügen. TNSC ist einer der fünf größten Lieferanten von Industrie-, Spezial- und Elektronikgasen in der Welt.

Über Sintavia

Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der unabhängigen additiven Metallverarbeitung und unterstützt wichtige Branchen wie Raumfahrt und Verteidigung, Öl und Erdgas, Automobil sowie Bodenstromerzeugung. Mit Hochgeschwindigkeitsdruckern und einer Präzisions-Nachbearbeitungsausrüstung, ergänzt durch eine komplette mechanische Testausstattung und ein vollständiges metallurgisches und Pulverlabor ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien zu fertigen und Qualitätsteile für wichtige Industrien zu prüfen. Sintavia ist den höchsten Qualitätsstandards der Branche verpflichtet, verfügt über die Akkreditierungen AS9100, ISO17025, ANAB und ist unter OASIS und ITAR registriert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180201006800/de/

Contacts:

Sintavia, LLC

Carolyn N Allan, 954-474-7800

Direktorin Vertrieb und Marketing