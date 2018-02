Die Geldmaschine Google brummt noch. Aber eine Variable läuft offenbar schon wieder aus dem Ruder. Investoren mögen das gar nicht.

Der Umsatzanstieg von Google war besser als gedacht und auch den Nettoverlust von 3,02 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2017 hätten die Anleger noch akzeptiert. Schließlich beruht er nur auf einer Sonderzahlung von 9,9 Milliarden Dollar an das amerikanische Finanzamt. Im Gegenzug darf die Google-Mutter Alphabet bis zu 100 Milliarden Dollar Kapital aus dem Ausland heimholen - alle Steuern bezahlt. Doch das Problem war der um den Steuereffekt bereinigte Nettogewinn von 6,8 Milliarden Dollar. Der lag deutlich unter den Erwartungen und die Gründe dafür sind beunruhigend. Nachbörslich brachen die Alphabet-Aktien um bis zu fünf Prozent ein.

Alphabet-Finanzchefin Ruth Porat laufen die Kosten davon. Der Anzeigenumsatz der Tochter Google, die mit 27,3 Milliarden Dollar den Löwenanteil an den 32,3 Milliarden Dollar hohen Gesamtumsatz der Holding beisteuert, ist zwar um solide 23 Prozent gestiegen. Aber die "Traffic Akquisition Cost", TAC, sind auf 24 Prozent des Werbeumsatzes gestiegen. Zuvor waren es noch 23 Prozent. Die TAC werden zum Beispiel fällig, wenn Google seine Suchmaske als Standard auf iPhone sowie iPad oder in Webbrowsern und auf fremden Webseiten voreingestellt haben will. Dann muss ein Anteil des Umsatzes abgetreten werden. Und die Partner verlangen immer mehr.

Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein rechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...