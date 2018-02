HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Gabriel und Schulz:

"Einen Lehrauftrag hat er schon. In Bonn, also am früheren Amtssitz des Außenministeriums. Doch wie es aussieht, wird die politische Karriere des früheren SPD-Chefs und Vielfachministers Sigmar Gabriel in diesen Tagen beendet. Nicht weil Gabriel ungeeignet wäre als deutscher Chefdiplomat, sondern weil das der Posten ist, auf dem der heutige Parteichef und gescheiterte Kanzlerkandidat, Martin Schulz, am wenigsten Schaden anrichten kann. In internationalen Gepflogenheiten kennt er sich aus, das Unverbindliche liegt ihm mehr, als harte Aktenarbeit. Und ein Außenminister kann fast schon darauf zählen, dass er zu den beliebtesten deutschen Politikern gehören wird."/al/DP/nas

