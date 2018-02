DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Gesundheitsbereich:

"Nicht weniger als einen völligen Neustart in der Pflege hatte SPD-Chef Martin Schulz angekündigt. Davon ist nichts zu sehen. Was jetzt von SPD und Union beschlossen wurde, ist reine Symbolpolitik. Die vereinbarten 8 000 neuen Stellen in der Behandlungspflege sind ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts von 13 500 Pflegeeinrichtungen. Diese suchen bereits händeringend Fachkräfte, die es kaum noch gibt. Das Versprechen, man werde den Pflegeberuf per Tarifvertrag finanziell attraktiver machen, ist kaum einlösbar."/al/DP/nas

AXC0007 2018-02-02/05:35