FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum polnischen Holocaut-Gesetz:

"Über die historischen Fakten kann es in dieser Frage keinen Streit geben: Es waren Deutsche, die den Massenmord an den europäischen Juden erdacht, geplant und begangen haben. (...) Die Vernichtungslager Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor und Majdanek, wurden von den Nationalsozialisten auf dem Gebiet des von ihnen besetzten Polen errichtet, dessen nichtjüdische Einwohner gleichzeitig ebenfalls einem brutalen Vernichtungsfeldzug ausgesetzt wurden. Kein Mensch, der auch nur halbwegs klar bei Verstand ist, wird das bestreiten. Vor diesem Hintergrund ist es aberwitzig, dass ein vom polnischen Parlament beschlossenes Gesetz über Polens Rolle in jenen schrecklichen Jahren zu einer ernsten, und in ihrer Emotionalität auch gefährlichen Krise in den polnisch-israelischen Beziehungen (...) geführt hat."/al/DP/nas

